Число ввезенных в страну автомобилей через Владивосток вырос в полтора раза

Импорт автомобилей для личного пользования через владивостокскую таможню в 2023 году составил 226 000 единиц, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Наибольшей популярностью пользовались машины с двигателем объемом от 1,0 до 1,8 литра из Японии и Южной Кореи.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможню Владивостока, ведомство даже вынуждено было изменить график оформления транспортных средств физических лиц для личного пользования — с 1 февраля 2024 года таможня перейдет на семидневный режим работы. «Это позволит обеспечить непрерывное и бесперебойное оформление автомобилей, а также сократить срок процедуры», — отметили представители службы. Напомним, что через Владивосток ввозится основной объем импортных автомобилей в этом регионе.

Любопытно, что бурному росту импорта не помешал запрет Японии на вывоз в РФ автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом от 1,9 литра, а также гибриды и электромобили, который вступил в силу 9 августа 2023 года. В июле, аккурат перед вступлением санкций в силу, Страна восходящего солнца экспортировала в нашу страну на 53% больше ТС по сравнению со средним показателем за прошлый год.