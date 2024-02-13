Обновленный Aston Martin Vantage прибавил в мощности

Спустя семь лет после премьеры нового поколения Aston Martin Vantage, спорткар пережил обновление, масштабов которого достаточно, чтобы назвать купе фактически новой моделью.

Рестайлинговый спорткар легко определить по изменившемуся оформлению передней части — горизонтальные фары уступили место вертикальным, а решетка радиатора увеличилась в размерах. Выросли воздухозаборники в переднем бампере, капот получил рельефный рисунок, а новый задний бампер «приютил» сразу четыре патрубка выхлопной системы. Спорткар обзавелся новыми 21-дюймовыми колесами с покрышками Michelin Pilot Sport S 5 особого состава.

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Салон нового Vantage отличается измененной в стиле старшего Aston Martin DB12 передней панелью — воздуховоды и 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа полностью вписаны в переднюю панель, а на измененном центральном тоннеле физические клавиши соседствуют с новым джойстиком коробки передач. Изменился руль, получивший помимо прочего новые лепестки коробки передач.

Но основные изменения носят технический характер. Инженеры серьезно поработали над расширившимся на 30 миллиметров кузовом, увеличив его жесткость. В сочетании с новыми адаптивными амортизаторами Bilstein DTX, настройки которых завязаны на электроусилитель руля, это призвано улучшить управляемость. Заднеприводное купе также имеет систему стабилизации ESP, которая работает в связке с электронноуправляемым дифференциалом. Карбон-керамические тормоза предложены в качестве опции, что позволяет снизить массу спорткара на 27 килограммов.

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4-литровый двигатель V8 производства Mercedes-AMG остался прежним, но доработок оказалось достаточно, чтобы повысить его мощность сразу на 30%, а крутящий момент - на 15%. Увеличенная степень сжатия, новая форма кулачков распредвалов, более производительные турбины и улучшенная система охлаждения позволили получить 665 л.с. и 800 Нм. Работает мотор в связке с прежней 8-ступенчатой АКП, но ее настройки изменены. В результате разгонная динамика с места до 100 км/ч улучшилась на одну десятую секунды - до 3,5 секунд, а максимальная скорость выросла до 325 км/ч.

На рынок модернизированный Aston Martin Vantage выйдет во втором квартале 2024 года, но прием заказов на новинку уже открыт.