Не как у всех: обзор крутых премиальных иномарок дешевле 2 млн. рублей

Если вы мечтаете о редком, да еще и премиальном «звере», который встречается на наших дорогах не чаще, чем белки во дворах многоэтажных домов, то этот обзор портала "АвтоВзгляд" именно для вас. Особенно, если в кармане залежалась пара миллионов рублей…

Что сегодня можно купить за 2 000 000 рублей? Отечественную LADA Vesta, да сомнительного «китайца» с минимальным набором опций. Негусто! Но зато на вторичном рынке найдутся автомобили, вынуждающие оборачиваться прохожих и вызывать уважение у соседей по потоку. Причем речь не идет об откровенно старых иномарках, а значит о разорении на их обслуживании волноваться не стоит. Итак, что же нам предлагает «вторичка» в сегменте премиальных, а главное -- не «попсовых» немецких моделей?

Фото портала АвтоВзгляд.

INFINITI Q70

Самый настоящий японский премиум в лице Q70 от люксового бренда Nissan можно найти в ценовом диапазоне от 1 700 000 до 2 200 000 рублей. В означенный бюджет укладывается дорестайлинговый седан, вооруженный задорным 333-сильным бензиновым мотором с рабочим объемом 3,7 литра. На просторах интернета полно вариантов 2014-2015 годов выпуска с 2-3 хозяевами по ПТС, а также средним пробегом в 150 000 км. Из «плюшек» - ласкающий слух «выхлоп», полный привод и куча всевозможных опций, включая люк, мониторы на заднем диване и мощную акустическую систему.

Фото портала АвтоВзгляд.

JAGUAR XF

Динамичная британская «кошка» обладает умопомрачительным дизайном, роскошным интерьером и обилием разножанровых люксовых опций – от вентиляции кресел и TV-тюнера до навигации с определением заторов и камер автоматической фиксации нарушений. От 1 500 000 до 2 000 000 рублей несложно найти XF первого поколения, претерпевшего фейслифтинг и намотавшего на одометр в среднем 150 000 км. Моторы – на выбор: «бензинка» на 240 и 340 «скакунов», а также дизель, выдающий 275 сил мощности. Привод – задний, либо полный. Что касается свежести авто, то в эту сумму укладываются экземпляры 2013-2015 годов выпуска с парой-тройкой владельцев по техпаспорту.

Фото портала АвтоВзгляд.

CADILLAC CTS

Американская икона стиля и роскоши неизменно радует притягательной вертикальной оптикой, шикарным салоном и умной электроникой. За 2 000 000 «деревянных» вторичный авторынок предлагает машины, сошедшие с конвейера в 2015-2016 годах, а количество владельцев редко переваливает за два. Как, впрочем, и пробег у «Кадиллаков» окажется не больше 100 000 км. Что касается техники, то в арсенале модели бензиновые движки, работающие в мощностном диапазоне от 240 до 275 л.с. Привод – в зависимости от спецификации – задний, либо полный. Про оснащение, полагаем, рассказывать не стоит – оно тут явно богаче, чем фантазии героя «Жмурок» Алексея Панина.