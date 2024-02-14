«Моторинвест» запускает в России кроссовер-купе DFSK ix5

В и без того насыщенном сегменте SUV на российском рынке пополнение — компания «Моторинвест» объявила о выходе в продажу нового кроссовера-купе DFSK ix5 марки Dongfeng. Правда, точная дата запуска модели пока не раскрывается.

Пятидверный кроссовер получил характерные для моделей этого класса черты — кузов с ниспадающей линией крыши и выраженные колесные арки, призванные подчеркнуть динамичный характер модели. В зависимости от комплектации DFSK ix5 может иметь 18-дюймовые или 20-дюймовые колеса.

Первой на рынок выйдет версия Premium с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, развивающим мощность 137 л. с. и крутящий момент в 220 Нм, в связке с вариатором. Позднее появится модификация Luxury, оснащенная 231-сильным 2-литровым турбодвигателем и классической автоматической коробкой передач. Независимо от силового агрегата привод — только на передние колеса.

Фото: «Моторинвест»

В оснащение DFSK ix5 войдут регулируемая рулевая колонка, сиденье водителя с электроприводами, четыре подушки безопасности, электронные ассистенты, включая системы предупреждения фронтального столкновения и удержания в полосе движения, круговой обзор и бесключевой доступ, панорамная крыша со сдвижным люком, мультимедиа с 10,25-дюймовым тачскрином и другое оборудование.

Стоимость купеобразного кроссовера DFSK ix5, как и сроки начала его продаж, в «Моторинвесте» не озвучили.