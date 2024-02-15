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Марка VGV раскрыла подробности о кроссоверах для России

Бренд VGV, принадлежащий китайскому концерну по производству грузовиков Sinotruk, официально выходит на российский рынок. Новая марка подготовила две модели, которые на самом деле являются разновидностью одной машины, но с разным декором и двигателями.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Марка VGV раскрыла подробности о кроссоверах для России

Компания решила сделать ставку на популярный сегмент кроссоверов, поэтому оба дебютанта — U70 Pro и U75 Plus — представляют собой типичных игроков этого класса. Новинки предложат в 5- и 7-местных вариантах исполнения салона, но с безальтернативным передним приводом. А силовой агрегат зависит от выбранной модели.

VGV U70 Pro получит 143-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, а для VGV U75 Plus анонсирован 199-сильный 2,0-литровый двигатель с наддувом. Ранее в компании заявляли, что сочетаться агрегаты будут либо с механической, либо с автоматической коробкой передач, но пока подробностей о типах трансмиссии нет.

Фото: VGV
Фото: VGV

Оба кроссовера перед выходом на российский рынок прошли адаптацию к местным условиям эксплуатации, что подразумевает наличие различных обогревов, русификацию бортовой электроники, доработки подвески, алгоритмов работы двигателя и «автомата», изменения в салоне и прочие модернизации.

Цена обещана привлекательная, но она пока не озвучена, как не названа и дата старта продаж новинок.

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