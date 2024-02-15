Марка VGV раскрыла подробности о кроссоверах для России

Компания решила сделать ставку на популярный сегмент кроссоверов, поэтому оба дебютанта — U70 Pro и U75 Plus — представляют собой типичных игроков этого класса. Новинки предложат в 5- и 7-местных вариантах исполнения салона, но с безальтернативным передним приводом. А силовой агрегат зависит от выбранной модели.
VGV U70 Pro получит 143-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор, а для VGV U75 Plus анонсирован 199-сильный 2,0-литровый двигатель с наддувом. Ранее в компании заявляли, что сочетаться агрегаты будут либо с механической, либо с автоматической коробкой передач, но пока подробностей о типах трансмиссии нет.
Оба кроссовера перед выходом на российский рынок прошли адаптацию к местным условиям эксплуатации, что подразумевает наличие различных обогревов, русификацию бортовой электроники, доработки подвески, алгоритмов работы двигателя и «автомата», изменения в салоне и прочие модернизации.
Цена обещана привлекательная, но она пока не озвучена, как не названа и дата старта продаж новинок.