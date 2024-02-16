MG официально привезет в Россию стильный родстер Cyberster

Компания «Мир-Дистрибьютор», официальный представитель британской марки MG в России, расширит до конца этого года модельную линейку до 11 автомобилей. И, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в их числе окажется и электрический родстер Cyberster.

Пока модельный ряд MG в России включает один-единственный седан MG 5, но уже совсем скоро к нему присоединится более крупный MG 6 — компания находится на стадии получения ОТТС. Помимо этого автомобиля, до конца 2024-го на наш рынок выйдут лифтбэк MG 7, а также кроссоверы HS (традиционная и гибридная версии), ZS, RХ5 и RХ9.

Впрочем, все это было известно и раньше. Теперь же мы узнали, что MG планирует запустить в России и электрический родстер Cyberster — об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщила Дарья Сапунова, директор по маркетингу и рекламе компании «Мир-Дистрибьютор». Никаких подробностей о двухдверке, ориентированной на нашу страну, нет. Но вообще у нее существует три модификации: две заднеприводные с двигателями на 314 и 340 л.с., а также полноприводная — с установкой, выдающей 544 силы.

Выводить на отечественный рынок MG 4, который пользуется высоким спросом, например, в Европе, компания не спешит, объясняя это тем, что электрическая «четверка» не готова к суровым российским зимам. Не увидим мы в обозримом будущем и актуальный MG 5 (у нас продается предыдущая версия: первое поколение, рестайлинг) — и тому есть сразу несколько причин.

0/0 Фото: MG

— У новейшей модели на данный момент нет экспортной версии. Те машины, что едут в Россию по «серой» схеме, ориентированы строго на Китай, а это не только отсутствие гарантии от производителя, но и проблемы с «перепрошивками» и запчастями. К тому же к ней есть определенные вопросы — особенно по работе мультимедиа и некоторых других систем. А по результатам краш-тестов ANCAP (австралийская методика — прим.ред.) этот автомобиль набрал 0 звезд, — объяснила Дарья Сапунова.

К слову, рассказала она в интервью порталу «АвтоВзгляд» и о том, кого в MG считают конкурентами. Если говорить о том же MG 5, которому в России приходится сражаться за кошельки покупателей, скажем, с Geely Emgrand, да и — что уж там — с LADA Vesta, то они в списки соперников не входят.

— По поводу Vesta и Emgrand концерн вообще не напрягается — там совсем другой уровень качества и инженерии, оттого и цена ниже. SAIC ориентируется в первую очередь на корейские Kia и Hyundai, бюджетные Volkswagen и Skoda, а также приглядывает за новыми премиальными «китайцами», — отметила наша собеседница.

А полное интервью, в котором мы говорим о репутации MG в России, нюансах продажи и обслуживания автомобилей, амбициозных планах марки, концерне SAIC и прочих вещах, можно найти здесь.