УАЗ вернет свои «экспедиционные» модели на конвейер

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», ссылаясь на собственные источники, автомобили получат силовые бамперы, штатную лебедку, защиту рулевых тяг, блокировку дифференциала заднего моста, а также внедорожные покрышки Maxxis. Особенностью модификации станет ярко-оранжевый цвет кузова.
Технических изменений «Экспедиционный» вариант не подразумевает, а главной особенностью автомобилей является полностью сертифицированное дополнительное оборудование. Покупатели флагманских модификаций УАЗ смогут сразу ставить автомобили на учет — внесенные в конструкцию базовых моделей изменения не нужно отдельно регистрировать в ГИБДД. Сроки начала производства и стоимость «экспедиционных» версий не названы.