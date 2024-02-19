УАЗ вернет свои «экспедиционные» модели на конвейер

Ульяновский автомобильный завод готовится возобновить производство самых дорогих версий своих внедорожников. В ближайшее время в гамму вернутся модели «Хантер» и СГР («Буханка») в исполнении «Экспедиционный». Позднее появится и «Патриот» в аналогичном варианте.

Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», ссылаясь на собственные источники, автомобили получат силовые бамперы, штатную лебедку, защиту рулевых тяг, блокировку дифференциала заднего моста, а также внедорожные покрышки Maxxis. Особенностью модификации станет ярко-оранжевый цвет кузова.

Технических изменений «Экспедиционный» вариант не подразумевает, а главной особенностью автомобилей является полностью сертифицированное дополнительное оборудование. Покупатели флагманских модификаций УАЗ смогут сразу ставить автомобили на учет — внесенные в конструкцию базовых моделей изменения не нужно отдельно регистрировать в ГИБДД. Сроки начала производства и стоимость «экспедиционных» версий не названы.