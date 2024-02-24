Отряхивающиеся автомобили, новинки LADA, электроутопии «Автотора»: итоги недели

Уходящая неделя была короткой, но отнюдь не бедной на разные автомобильные новости. Так, компания «АГР» официально объявила о запуске бренда Solaris, завод «Автотор» презентовал первую модель марки «АмберАвто», АВТОВАЗ вернул LADA Vesta круиз-контроль, Haval открыл продажи обновленного Jolion, а Dongfeng — кроссоверов DFSK ix5 и ix7. Об этих и других событиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Компания «АГР», новый владелец питерского завода Hyundai, официально объявила о запуске автомобильного бренда «Солярис». Как и ожидалось, он предложит нам хорошо знакомые модели Hyundai и Kia — только с другими шильдиками и названиями. Так, Hyundai Solaris отныне будет называться Solaris HS, Creta — HC, седан Kia Rio — KRS, а хетчбэк Kia Rio X — KRX.

Первую модель собственного бренда «АмберАвто» — седан «А5» — презентовал и калининградский завод «Автотор». Это — китайский электромобиль JMEV с переклеенными шильдиками. По своим габаритам он сопоставим, например, с Hyundai Elantra, а в движение электрокар приводит мотор на 160 сил. Уже известно, какая машина войдет в линейку следующей — субкомпактный хетчбэк от той же марки JMEV.

А что там у АВТОВАЗа? В Ижевске приступили к сборке опытной партии LADA Largus, а Vesta вернула себе круиз-контроль — эта опция войдет в список оснащения всех комплектаций, начиная с версии Life. Кроме того, автогигант работает над новой моделью «Искра»: на этой неделе тестовый автомобиль снова заметили на дорогах Тольятти.

Что же до «китайцев», то, пожалуй, главной «поднебесной» новостью последних дней стал запуск обновленного Haval Jolion: дилеры начали выдавать автомобили первым покупателем. Вышли на российский рынок и две новинки от Dongfeng — кроссоверы DFSK ix5 и ix7. «Дунфен», кстати, уже анонсировал следующие новинки: ими DFSK с индексами 500 и 600 — тоже SUV.

Еще есть немного грустных цифр. Результаты очередного исследования рынка послепродажного обслуживания автомобилей показали, что за последний год ТО — имеются в виду именно работы — подорожало в среднем на 40%, а расходники прибавили в цене 25%. Платим больше мы и за топливо: скажем, бензин АИ-92 вырос 12 месяцев в стоимости почти на 7%.

А подробнее об этих и других самых главных автомобильных событиях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно найти здесь.