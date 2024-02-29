Changan готовит к выводу на российский рынок две модели семейства Uni

В 2023 году китайская компания Changan пообещала разделить свой модельный ряд в России на два бренда — материнский Changan и дочерний Uni. Сейчас стали известны подробности о первых «новинках» последнего.

Под суббрендом Uni клиентам будут доступны уже существующие в рамках марки кроссоверы Uni-T и Uni-K, а также лифтбэк Uni-V. Позже линейку дополнят кроссовер Uni-S и седан Uni-L. Хотя на самом деле обе эти модели новинками не являются, поскольку это просто ребрендированные паркетник CS55 Plus и среднеразмерный седан Lamore, продававшиеся ранее под маркой Changan.

Информацию об их переименовании от дилеров получил портал «Китайские автомобили», который также раздобыл обложку сервисной книжки Changan CS55 Plus — в документации модель уже переименована в Uni-S. Официально же о новом имени Changan Lamore пока не сообщалось. Не исключено, что вместе с расширением модельной линейки суббренда в России будет изменен и логотип Uni — в Роспатенте уже зарегистрирован новый вариант эмблемы.

Напомним,что по данным Ассоциации европейского бизнеса в 2023 году продажи Changan в России выросли вдвое — за январь-декабрь было продано 11267 машин против 5627 автомобилей годом ранее.