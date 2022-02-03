В России сертифицировали обновленный кроссовер Changan CS35 Plus

Кажется, обновленный Changan CS35 Plus, который китайцы обещали еще в 2021-м, все же до нас доедет. По крайней мере, необходимую сертификацию модель, пережившая на Родине рестайлинг больше года назад, прошла. А вот когда именно дилеры начнут принимать заказы, сказать пока сложно — представители российского офиса марки еще никаких заявлений не делали.

Но вернемся к ОТТС: судя по документу, россиянам предложат на выбор две бензиновые модификации — со старым «атмосферником» на 117 сил и новым турбодвижком на 150 л. с. Коробок предусмотрено три: пятиступенчатая механика для обоих моторов, шестидиапазонный «автомат» для младшего и семискоростной «робот» для старшего. Полного привода как не было, так и нет — ведущими выступают передние колеса.

Добавим, что в прошлом году дилеры Changan «пристроили» в России 5705 автомобилей — на 20% меньше, чем в 2020-м, когда было продано 7102 машины. Сегодня российская линейка марки включает две модели — устаревшие CS35 Plus (от 1 489 900 ₽) и CS55 (от 1 579 900 ₽). Но в обозримом будущем — по крайней мере, если верить официальному сайту — в нее также войдет новейший «премиальный» кроссовер Uni-K.