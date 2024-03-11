Все, что вы хотите знать о LADA Vesta c вариатором

Новая LADA Vesta с вариатором официально поступила в продажу 11 марта. Автомобили уже доступны у дилеров и скоро появятся первые отзывы от реальных владельцев, а пока новинку испытывают журналисты — в их числе портал «АвтоВзгляд», получивший возможность одним из первых прокатиться на двухпедальной «Весте».

Обрусевшая китайская коробка передач доступна для всех версий LADA Vesta —седана и универсала SW, а также их «внедорожных» версий Cross. Все автомобили с вариатором, как мы уже рассказывали, оснащаются новым бензиновым мотором 1.8 Evo — «атмосферник» развивает мощность 122 л.с. и крутящий момент 170 Нм.

Итак, трансмиссия — а это «поднебесный» вариатор WLY CVT18 — в рамках адаптации под новый двигатель получил новую программу управления и измененный корпус. Бесступенчатая трансмиссия добавляет к стоимости Vesta дополнительные 75 000 рублей.

Возвращение на рынок российского автомобиля с АКП — событие, без преувеличения, историческое и вызывающее немалый энтузиазм даже у экспертов. Но у обычных автолюбителей свои интересы — что о новой «Веста» с вариатором хотели бы узнать наши читатели?

В том числе, скорее всего, и о проблемах с качеством сборки, о чем мы уж рассказали в этом видеосюжете, и о обязательно попросим комментарии представителей тольяттинского автогиганта.У вас есть реальная возможность получить ответы на все интересующие вопросы из первых рук.

Спрашивайте о новой модели в комментариях то, что вам интересно, а мы зададим вопросы представителям АВТОВАЗа во время очного знакомства с новинкой. Детальные ответы появятся в полноценном обзоре новой LADA Vesta с вариатором, который будет опубликован на портале "АвтоВзгляд" в ближайшие дни.