LADA Vesta с вариатором: известны цены на все комплектации

АВТОВАЗ назвал стоимость всех модификаций LADA Vesta с вариатором и начал поставки долгожданной новинки дилерам, которые уже объявили о старте продаж..

Напомним, что «Веста» с CVT предложена только с атмосферным 122-сильным 1,8-литровым 16-клапанным бензиновым мотором 1.8 Evo. Агрегат сочетается с китайской трансмиссией WLY CVT18, имеющей семь виртуальных передач и получившей при адаптации к российской машине новую прошивку и новые крепления.

Базовым вариантом стал седан Vesta в комплектации Comfort (1 588 900 рублей), версия Life стоит уже 1 677 900 руб., Enjoy — 1 743 900, а топовая модификация Techno обойдется уже в 1 885 900 «деревянных». Универсал Vesta SW оценен в 1 718 900 руб. за вариант Comfort, комплектация Life предложена за 1 807 900, версия Enjoy — 1 873 900, а Techno — 2 015 900 рублей.

«Внедорожные» варианты Cross лишены базовой версии Comfort и доступны только в трех комплектациях. Седан Vesta Cross стоит 1 820 900 (Life), 1 890 900 (Enjoy) и 2 007 900 рублей (Techno). Универсал Vesta SW Cross ожидаемо стал самым дорогим в гамме — комплектация Life стоит 1 940 900, модификация Enjoy оценена в 2 010 900, а Techno обойдется в 2 127 900 рублей.