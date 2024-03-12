Стали известны цены на возрожденный Hyundai Solaris

Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что автомобили Hyundai и Kia возвращаются на российский рынок под брендом Solaris. Продажи машин новой марки пока не начались, но первая информация о ценах уже просочилась в прессу.

Как сообщает telegram-канала «Автопоток» со ссылкой на собственные источники в одном из дилерских центров Solaris в Санкт-Петербурге, пока подготовлен прайс-лист только на седан HS. Модель предложат как минимум в пяти комплектациях для версии с автоматической коробкой передач. Стоимость такого автомобиля составит от 1 929 000 до 2 192 000 рублей. Цены на другие машины Solaris будут известны ближе к старту продаж, который ожидается в конце марта 2024 года.

Напомним, что под маркой Solaris на предприятии «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге начат выпуск моделей HS, HC, KRS и KRX, ранее известных как Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line соответственно.

Седаны, хетчбэк и кроссовер Solaris ничем от исходных моделей не отличаются и технически идентичны прежним Hyundai и Kia: в моторной линейке остались атмосферные бензиновые моторы объемом 1.4 л мощностью 100 л.с., 1.6 л на 123 л.с. и 2.0 литра на 149,6 л.с. Коробки передач — шестиступенчатые «механика» и «автомат». Привод — передний или полный (для модели HC, бывшей Creta).