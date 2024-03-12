АВТОВАЗ возобновит продажи LADA Granta с «автоматом»

Российский автогигант вернет на рынок модель с автоматической коробкой передач. Правда, тираж LADA Granta с «автоматом» будет весьма ограничен.

Как сообщают «Известия», классический гидротрансформатор Jatco впервые за долгое время предложат для модели LADA. Связано это с наличием на складе запасов «автоматов», которые и решено пустить в производство. «Часть машин пойдет социальным службам, часть отправится в розничную продажу», — отметил российский автопроизводитель.

Тираж LADA Granta с автоматической трансмиссией и стоимость такой модификации не названы. Ранее появилась информация, что на заводе сделают около тысячи экземпляров модели с АКП, который, как и прежде, будет сочетаться с 98-сильным бензиновым 1,6-литровым двигателем ВАЗ 21126.

Напомним, что сегодня "Гранта" предлагается покупателям в трех модификациях — седан, лифтбэк и «внедорожный» универсал Cross. Самый доступный вариант — четырехдверка. Ее можно приобрести по цене от 699 900 рублей за версию с 90-сильным мотором и от 989 900 за модификацию с двигателем на 106 сил.