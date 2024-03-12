Умер Максим – и хрен с ним: зачем власти отменяют льготный автолизинг

Как сообщили пару недель назад представители ведомства, легковые автомобили больше не подпадают под условия госпрограммы льготного лизинга. Там остались только седельные тягачи, электромобили, общественный транспорт и беспилотники.
БОЛЬШЕ ТЯГАЧЕЙ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!
Подборчик автомобильных категорий, сохранивших льготы странен весьма – за исключением общественного транспорта, конечно.
…Эти… как их… трамваи, автомобили…
– Автобусы, — почтительно подсказал Фагот.
Бесспорно, их производство и продажи надо всемерно поддерживать. Что касается седельных тягачей – кто их там разберет? Может, наша экономика действительно загибается без этих машин. А вот по поводу электромобилей и беспилотников можно поспорить. Естественно, без льгот и скидок никакой дурак их брать не будет.
Но в самом принципе безусловного приоритета, отдаваемого бесполезным, в общем-то, транспортным средствам, явно прослеживается все та же тенденция некритичного преклонения перед Западом, от которого наша закоснелая в либерализме бюрократия никак не может избавиться. Ведь там их спонсируют? Значит, и нам сам Бог велел.
Впрочем, проблема сия невелика есть. Недаром целых две недели прошло – а никаких возмущенных воплей от оскорбленных в лучших своих чувствах водителей покамест не слышно. Все эти аппаратные игры никак не отразятся на простом российском водителе. Лизинг – это музыка для толстых, как сказал бы М. Горький, живи он в наше время. Им балуются в основном так называемые юрики.
Это подтверждается статистикой, любезно обнародованной подкомитетом ТПП РФ по лизингу совместно с Федресурсом. За первое полугодие 2023 года в лизинг куплено 95 880 автомобилей, причем легковушек – только 3102 штуки. И подавляющее большинство последних также было приобретено юридическими лицами. Какое нам, «физикам», до всего этого дело?
СОСТРАДАНИЕ НАРОДУ
Гораздо больше российских автовладельцев, начинающих задумываться о смене машины, напрягают манипуляции с господдержкой и льготными кредитами. Причем совсем не с теми, о которых нам вещают из каждого утюга. «Минпромторгом России поддерживается предложение АВТОВАЗа по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса», – радостно сообщает нам Газета.Ru.
Да наплевать. Это нашим друзьям-китайцам, совершенно очумевшим от возможности безнаказанно вздувать цены, на мозоль наступить пытаются. Причем не только тем компаниям, что везут сюда через полмира свой электрохлам.
Но и тем, что хитро мимикрировали под российские бренды, как «Москвич» и «Моторинвест». Было бы о чем вообще говорить! Этих самых легковых электрокаров всех видов и категорий было продано за первые два месяца текущего года 3390 единиц. В то же время общий объем рынка легковушек составил 184 000 штук.
Все вышеперечисленное никакой связи с повседневной жизнью простых российских автовладельцев не имеет. Их беспокоит другое – соотношение реальных доходов и цен. При медианной зарплате в России чуть выше 50 000 рублей средневзвешенная цена легковушки составляет 3 миллиона. Разве это нормально?
Такое кричащее противоречие не могут решить какие-то там локальные кредитные льготы, которые доступны достаточно узкому кругу покупателей, да к тому же ограничиваются автомобилями LADA, УАЗ и Haval. Недаром за прошлый год по льготным кредитам было продано всего 27 000 автомобилей – из 1 150 000!
Наши чиновники превосходно научились делать вид, что они сострадают народу. Бюджетные подачки, причем осуществляемые за счет наших же налогов, никого не впечатлят, и ситуацию не исправят. Пора бы уже системно заняться вопросами ценообразования в автомобильной отрасли, на что, кстати, и Президент РФ намекал.