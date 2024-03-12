Умер Максим – и хрен с ним: зачем власти отменяют льготный автолизинг

Отменив программу льготного лизинга для некоторых категорий автомобилей, ранее пользовавшихся этой сомнительной привилегией, Минпромторг не мог не обозначить тем самым свои приоритеты. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» решил посмотреть, насколько министерству вообще близки интересы простых водителей.

Как сообщили пару недель назад представители ведомства, легковые автомобили больше не подпадают под условия госпрограммы льготного лизинга. Там остались только седельные тягачи, электромобили, общественный транспорт и беспилотники.

БОЛЬШЕ ТЯГАЧЕЙ ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Подборчик автомобильных категорий, сохранивших льготы странен весьма – за исключением общественного транспорта, конечно.

…Эти… как их… трамваи, автомобили…

– Автобусы, — почтительно подсказал Фагот.

Бесспорно, их производство и продажи надо всемерно поддерживать. Что касается седельных тягачей – кто их там разберет? Может, наша экономика действительно загибается без этих машин. А вот по поводу электромобилей и беспилотников можно поспорить. Естественно, без льгот и скидок никакой дурак их брать не будет.

Но в самом принципе безусловного приоритета, отдаваемого бесполезным, в общем-то, транспортным средствам, явно прослеживается все та же тенденция некритичного преклонения перед Западом, от которого наша закоснелая в либерализме бюрократия никак не может избавиться. Ведь там их спонсируют? Значит, и нам сам Бог велел.

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, проблема сия невелика есть. Недаром целых две недели прошло – а никаких возмущенных воплей от оскорбленных в лучших своих чувствах водителей покамест не слышно. Все эти аппаратные игры никак не отразятся на простом российском водителе. Лизинг – это музыка для толстых, как сказал бы М. Горький, живи он в наше время. Им балуются в основном так называемые юрики.

Это подтверждается статистикой, любезно обнародованной подкомитетом ТПП РФ по лизингу совместно с Федресурсом. За первое полугодие 2023 года в лизинг куплено 95 880 автомобилей, причем легковушек – только 3102 штуки. И подавляющее большинство последних также было приобретено юридическими лицами. Какое нам, «физикам», до всего этого дело?

СОСТРАДАНИЕ НАРОДУ

Гораздо больше российских автовладельцев, начинающих задумываться о смене машины, напрягают манипуляции с господдержкой и льготными кредитами. Причем совсем не с теми, о которых нам вещают из каждого утюга. «Минпромторгом России поддерживается предложение АВТОВАЗа по установлению требований по локализации электромобилей, участвующих в государственных программах стимулирования спроса», – радостно сообщает нам Газета.Ru.

Фото globallookpress.com

Да наплевать. Это нашим друзьям-китайцам, совершенно очумевшим от возможности безнаказанно вздувать цены, на мозоль наступить пытаются. Причем не только тем компаниям, что везут сюда через полмира свой электрохлам.

Но и тем, что хитро мимикрировали под российские бренды, как «Москвич» и «Моторинвест». Было бы о чем вообще говорить! Этих самых легковых электрокаров всех видов и категорий было продано за первые два месяца текущего года 3390 единиц. В то же время общий объем рынка легковушек составил 184 000 штук.

Все вышеперечисленное никакой связи с повседневной жизнью простых российских автовладельцев не имеет. Их беспокоит другое – соотношение реальных доходов и цен. При медианной зарплате в России чуть выше 50 000 рублей средневзвешенная цена легковушки составляет 3 миллиона. Разве это нормально?

Фото портала АвтоВзгляд.

Такое кричащее противоречие не могут решить какие-то там локальные кредитные льготы, которые доступны достаточно узкому кругу покупателей, да к тому же ограничиваются автомобилями LADA, УАЗ и Haval. Недаром за прошлый год по льготным кредитам было продано всего 27 000 автомобилей – из 1 150 000!

Наши чиновники превосходно научились делать вид, что они сострадают народу. Бюджетные подачки, причем осуществляемые за счет наших же налогов, никого не впечатлят, и ситуацию не исправят. Пора бы уже системно заняться вопросами ценообразования в автомобильной отрасли, на что, кстати, и Президент РФ намекал.