Срок владения автомобилем в России продолжает увеличиваться

Быть может, когда-то россияне действительно меняли автомобили раз в 3-5 лет, но теперь машины остаются в одних руках дольше. По оценкам агентства «Автостат», по итогам 2023 года средний срок владения легковушкой в нашей стране превысил семь лет.

За год срок владения автомобилем вырос на три месяца — с 6,8 лет в 2022-м до 7,1 года в 2023-м. Но это — усредненное значение, которое меняется в зависимости от марки и класса машины. Как отмечают аналитики, владельцы премиальных моделей меняют свои авто раз в 5,5 лет, а массовых — раз в 6,8 лет. При этом обладатели LADA в среднем ездят на одной машине дольше — 8,4 года. Эксперты выделяют непосредственную связь с ростом цен на автомобили на российском рынке.

— В 2021 году начали расти цены, и мы видим, что срок владения начал сокращаться. То есть в 2021-м и 2022-м – в годы активного роста цен – многие пытались опередить этот рост и решались поменять машину как можно раньше. А вот ситуация с «Ладами» в 2022 году сложилась иная. По ним срок владения, наоборот, вырос. Владельцы Lada уже увидели, что при таких рыночных ценах они не могут поменять свои машины, и срок владения по ним стал расти. По 2023 году уже и многие владельцы массовых иномарок, и премиальных вслед за обладателями Lada заняли позицию выжидания. И сроки владения автомобилями стали снова расти, — пояснил исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.