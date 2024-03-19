Jaecoo готовит к премьере кроссовер J8 с «автоматом»

Флагманский кроссовер Jaecoo — модель J8 — должен появиться в России в апреле. Автомобиль выйдет на рынок с роботизированной коробкой передач, но позднее китайцы возможно предложат версию с классической автоматической трансмиссией, которая сейчас тестируется в Поднебесной.

В России Jaecoo J8 будет продаваться с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л. с., агрегатированным с 7-ступенчатым «роботом» DCT7, полным приводом и подвеской CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов. Кроссовер появится в двух комплектациях — Active и Supreme — каждая из которых подразумевает адаптацию к российским условиям эксплуатации, а также весьма богатое оснащение. Но «автомата» на старте продаж не предвидится, хотя в будущем такая версия не исключена.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», инженеры Jaecoo уже начали дорожные испытания J8 с АКП. Специалисты не стали использовать 8-ступенчатую коробку передач Aisin от Chery Tiggo 9 (на его основе и построена модель Jaecoo), а подготовили для «восьмерки» новую трансмиссию. По информации журналистов, автомобиль получит 8-диапазонный «автомат» FA840 китайской компании Anhui Fuzhen Auto Power System. Эта же фирма сейчас работает над собственной системой полного привода, так что в перспективе Jaecoo может отказаться от зарубежных агрегатов и полностью перейти на «поднебесные» компоненты.

Выпуск Jaecoo J8 с автоматической коробкой передач начнется в 2024 году. С учетом того, что бренд создан для экспортных рынков, появление кроссовера с «автоматом» в России более чем вероятно, хотя пока российское представительство марки об этом не сообщает.