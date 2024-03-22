Более трети россиян готовы стать владельцами китайских машин

Российские автолюбители добрались до стадии принятия китайского автопрома. Очередное исследование показало, что более трети наших сограждан уже готовы пересесть на машины из Поднебесной.

Согласно результатам исследования Rambler&Co и компании «СберСтрахование», которые опубликовал портал Motor.ru, из 80 тысяч участников онлайн-опроса 32% респондентов заявили о готовности приобрести для себя китайскую машину. Каждый пятый уже хорошо ориентируется в разнообразии автобрендов из КНР, представленных на нашем рынке. При этом 44% участников знают о китайском автопроме в общих чертах, а 36% опрошенных вообще не имеют никакой информации о «поднебесной» технике.

Любопытно, что владельцев китайских машин в числе респондентов оказалось не так много — всего 10%. А у 55% опрошенных обладатели автомобилей из КНР есть среди знакомых.

Основными преимуществами «китайцев» россияне назвали широкие модельные ряды (30%), хорошее соотношение цены и качества (28%), а также богатое оснащение (16%), приятный дизайн и высокий комфорт (14%). При этом прайсы оказались одновременно и в числе минусов — 26% респондентов считают, что стоимость машин из КНР слишком высокая. В качестве подвески и силовых агрегатов сомневаются 24% опрошенных, опасаются проблем с запчастями 14%.

Напомним, ранее стало известно, что за последние пять лет число россиян, готовых приобрести китайский автомобиль, выросло в пять раз: в 2019-м на это могли решиться только 6,4% опрошенных, а в 2024-м — уже 53,1%.