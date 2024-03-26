Эксперты назвали лучшее время для покупки нового автомобиля в России

Запасы прошлогодних машин иссякают, и в автосалоны уже начинает поступать техника 2024 года производства. Дилеры отмечают, что в текущих условиях рынка максимум, чего можно ожидать, так это стабилизации цен, но никак не удешевления новых автомобилей.

С 1 апреля поменяются правила ввоза автомобилей по схемам «серого» импорта, что приведет к их подорожанию, но цены вырастут не только на такие машины. Станут дороже и «официальные» авто 2024 года, и техника с пробегом. Так что, как советует «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов, если есть необходимость приобрести новую легковушку, сделать это лучше сейчас.

Заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев подчеркнул, что стоимость машин будет расти примерно на 2-3% ежеквартально. А поддерживать стабильный уровень цен или обеспечивать скидки, полагает эксперт, смогут за счет различных мер поддержки, только если рынок начнет падать.

— Цены зависят не от года выпуска, а от конъюнктуры рынка: затоваривание складов, уровень спроса. Ожидаем инертную цепочку: сначала подорожают машины, ввезенные по параллельному импорту, потом автомобили с пробегом. И затем уже официальные дистрибьюторы выровняют рынок. Примерный горизонт — 2 месяца, — отметил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов.

По словам руководителя отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадия Григорьева, стабильный курс рубля по отношению к юаню и острая борьба за покупателя между брендами приведет к стабилизации цен на автомобили 2024 года выпуска, однако ждать удешевления не стоит.