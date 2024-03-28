В России начались официальные продажи пикапа Foton Tunland G7

Очередная новинка из Поднебесной вышла на российский рынок. Официальный дистрибьютор малотоннажных автомобилей Foton объявил о старте продаж пикапа Tunland G7.

«Яркая внешность», «премиальный уровень комфорта для водителя и пассажиров», «оптимальный баланс динамики и экономичности» — именно так в компании описывают утилитарную модель. При длине 5340 мм, ширине 1940 мм и высоте 1870 мм автомобиль имеет двухрядную кабину, рассчитанную на пятерых пассажиров, и классический для пикапов открытый грузовой отсек.

В России Foton Tunland G7 предложат в единственной версии со 163-сильным 2,0-литровым дизельным мотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала.

В оснащение китайского пикапа включены приборная панель с 7-дюймовым экраном, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, камера кругового обзора, бесключевой доступ, подогрев передних сидений, климат-контроль, круиз-контроль, система контроля давления в шинах. Если базового оборудования будет недостаточно, «МБ Рус» предлагает линейку оригинальных аксессуаров для перевозки и защиты груза, различные виды декоративных дуг безопасности и боковые подножки.

В России Tunland G7 будет доступен в трех комплектациях: Base стоимостью от 3 567 500 рублей, Comfort по цене от 3 608 500 рублей и Premium — минимум 3 810 000 рублей.