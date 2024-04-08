В России установили новый рекорд по автокредитам

Российский рынок новых автомобилей восстанавливается: продажи машин стремительно растут, а вместе с ними — и объем выданных автокредитов. Проанализировав результаты марта, специалисты пришли к выводу, что в стране установлен новый рекорд по займам.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, ссылаясь на аналитические данные Frank RG, в марте 2024 года российские банки выдали автокредиты на сумму около 220 млрд. рублей. Это на 30% превышает объем займов на покупку машин в феврале — тогда был установлен исторический рекорд отечественного финансового рынка, но сейчас достижение пало.

— В январе-феврале катализаторами выступили сезонные акции и скидки на новые автомобили. Интерес клиентов подогревали и совместные программы банков и производителей за счет возможности получить низкую ставку и первый взнос. В марте мощный импульс рынок получил на фоне ожидаемого роста цен из-за новых условий начисления утильсбора, — подчеркнул вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

По словам экспертов, в 2024 году объем автокредитования вдвое превысил показатели первого квартала прошлого года. В январе-марте текущего года банки выдали на приобретение машин более 520 млрд. рублей.