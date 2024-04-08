Forthing назвал сроки начала российских продаж кроссовера T5

Калининградский завод «Автотор» приступил к сборке автомобилей новой для России китайской марки Forthing. Одной из тех моделей, с которыми бренд дебютирует на отечественном рынке, станет кроссовер T5. И в преддверии старта его продаж компания раскрыла некоторые подробности об оснащении этого SUV.

Как заявляет производитель, при длине 4545 мм, ширине 1825 мм, высоте 1750 мм и колесной базе 2720 мм Forthing T5 будет крупнее своих основных соперников, в числе которых производитель называет китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Geely Atlas Pro.

Передняя подвеска новинки — типа МакФерсон, задняя — независимая многорычажка. На всех колесах дисковые тормоза, под капотом — 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор 4J15T на 144 л.с. и 215 Нм (базируется на технологиях Mitsubishi), в трансмиссии — классический 6-ступенчатый «автомат». Заявлено, что Forthing T5 можно заправлять бензином АИ-92.

В оснащение кроссовера войдут фронтальные и боковые подушки безопасности, набор электронных систем помощи водителю, а также пакет «комфортных» опций: электрорегулировки и подогрев передних кресел, панорамная крыша с люком, фоновая подсветка салона, бесключевой доступ в салон, мультимедиа, встроенный видеорегистратор и ряд другого оборудования.

Продажи Forthing T5 в России начнутся в апреле-июне 2024 года. Стоимость модели раскроют ближе к выходу кроссовера на рынок.