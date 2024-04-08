Названа точная дата начала российских продаж Jaecoo J8

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», флагманская модель бренда Jaecoo выйдет на российский рынок 15 апреля. По информации, полученной от официального представительства, стоимость кроссовера J8, который уже поступает дилерам, раскроют в день старта продаж.

Все версии Jaecoo J8 для России получат безальтернативный 2-литровый бензиновый двигатель с наддувом, развивающий мощность 249 л.с. и крутящий моментом 385 Нм. Мотор агрегатирован с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 и полным приводом. Для модели заявлена подвеска CDC c регулируемой жесткостью амортизаторов, а в топовой версии — система векторизации тяги на задних колесах.

Базовое комплектация Active получит «теплые опции» (обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, руля и сидений двух первых рядов), передние кресла с вентиляцией, панорамную крышу, систему дистанционного запуска двигателя с опцией предварительного прогрева салона, два 12-дюймовых экрана, проекционный дисплей, а также широкий перечень электронных ассистентов водителя.

Версия Supreme дополнительно обзаведется отделкой салона натуральной кожей, встроенным массажем в передних сиденьях, оттоманкой в кресле переднего пассажира, видеорегистратором, центральной подушкой безопасности для седоков первого ряда, коленной подушкой безопасности водителя, боковыми «эирбегами» на втором ряду и другими опций, а флагманская Supreme-V будет иметь интеллектуальный полный привод с управлением вектором тяги.