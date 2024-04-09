Audi презентовала самую мощную S3 в истории

Обновленная версия получила более агрессивный аэродинамический обвес, включающий в себя новые бамперы и особую решетку радиатора с L-образным рисунком, а также иные 18-дюймовые колеса, которые за доплату можно заменить 19-дюймовыми. Интерьер Audi S3 изменился в том же ключе, что и у стандартной модели, но особенностями стали особый декор с перфорированными тканевыми элементами на передних дверях и фоновая подсветка салона.
Новинка получила 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 333 л.с. и 420 Нм: мощность выросла на 23 л.с., а крутящий момент — на 20 Нм. Двигатель сочетается с перенастроенной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic и полным приводом. Трансмиссия обзавелась системой распределения крутящего момента между задними колесами от флагманского Audi RS3. Для улучшения ездовых характеристик доработана подвеска и рулевое управление, а для безопасности движения установлены более мощные тормоза.
Модернизированный Audi S3 в версиях Sportback и седан появится у европейских дилеров во втором квартале 2024 года. Стоимость новинки, которая по «серым» схемам может приехать и в Россию, составит от 55 600 евро.