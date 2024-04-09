Audi презентовала самую мощную S3 в истории

Немецкая компания продолжает модернизировать один из своих бестселлеров. Вслед за рестайлингом базовых версий Audi A3 появилась обновленная спортивная модификация S3, которая вышла на уровень прежнего флагмана RS3.

Обновленная версия получила более агрессивный аэродинамический обвес, включающий в себя новые бамперы и особую решетку радиатора с L-образным рисунком, а также иные 18-дюймовые колеса, которые за доплату можно заменить 19-дюймовыми. Интерьер Audi S3 изменился в том же ключе, что и у стандартной модели, но особенностями стали особый декор с перфорированными тканевыми элементами на передних дверях и фоновая подсветка салона.

Новинка получила 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 333 л.с. и 420 Нм: мощность выросла на 23 л.с., а крутящий момент — на 20 Нм. Двигатель сочетается с перенастроенной 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S tronic и полным приводом. Трансмиссия обзавелась системой распределения крутящего момента между задними колесами от флагманского Audi RS3. Для улучшения ездовых характеристик доработана подвеска и рулевое управление, а для безопасности движения установлены более мощные тормоза.

Модернизированный Audi S3 в версиях Sportback и седан появится у европейских дилеров во втором квартале 2024 года. Стоимость новинки, которая по «серым» схемам может приехать и в Россию, составит от 55 600 евро.