Эксперты назвали лучшие китайские кроссоверы с полным приводом

У большинства кроссоверов из Поднебесной, представленных сегодня на отечественном рынке, ведущими выступают исключительно передние колеса, хотя и полноприводных «китайцев» в российской продаже уже довольно много. Однако далеко не все из них заслуживают внимания.

Наши коллеги из «Российской газеты» пообещались с экспертами и выяснили, к каким китайским моделям стоит в первую очередь присматриваться тем, кто решил обзавестись полноприводным кроссовером. Как оказалось, достойных вариантов среди тех, что продаются сегодня в нашей стране официально, хватает — выбор есть.

Так, по мнению директора розничных продаж АГ «Авилон» Ильи Петрова, лучшими китайскими кроссоверами с полным приводом можно назвать Chery Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 8 Pro Max, которые имеют «неплохое сочетание параметров». Несколько интересных моделей есть и у Geely: Atlas Pro, купеобразный Tugella и премиальный Monjaro. Их преимущество — агрегаты от именитых производителей.

Впрочем, машинами Chery и Geely список не ограничивается. Эксперт также отметил новейший Jetour T2, богатый на электронные ассистенты, и ряд моделей GAC и Changan. По его словам, GAC GS8, а также Changan Uni-K и CS95 могут похвастать не только наличием полного привода, но и «хорошим оснащением».