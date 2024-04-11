Грузовой Sinotruk выводит в Россию легковой бренд VGV

Бренд VGV, принадлежащий китайскому концерну по производству грузовиков Sinotruk, определился со сроками начала продаж своих легковушек на российском рынке.

У нас марка поначалу будет представлена двумя моделями — кроссоверами U70 Pro и U75 Plus, отличающимися друг от друга не только оформлением кузова и салона, но и агрегатами. Компания «Мотор-Плейс», ставшая дистрибутором автомобилей VGV в России, начинает их реализацию уже в июне 2024 года.

Заявлено, что на старте бренд VGV будет представлять 21 дилерский центр, причем автосалоны уже начали получать первые партии машин. Однако детальную информацию о комплектациях и ценах этих SUV автопроизводитель обещает раскрыть ближе к старту продаж машин. Напомним, что марка позиционирует свои «паркетники» как «автомобили сегмента D по цене моделей класса B».