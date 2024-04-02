Китайский бренд VGV рассказал о своих кроссоверах для России

Бренд VGV, принадлежащий китайскому концерну по производству грузовиков Sinotruk, в преддверие старта продаж в России раскрыл детальные характеристики своих моделей. Марка дебютирует в нашей стране с двумя кроссоверами — U70 Pro и U75 Plus.

Но ни цены, ни даты начала продаж пока не названы

Кроссовер U70 Pro имеет длину 4825 мм, ширину 1870 мм, высоту 1691 мм при колесной базе 2800 мм и дорожном просвете 200 мм. У U75 Plus габариты аналогичные, только клиренс чуть меньше — 190 мм. Обе новинки будут доступны в 5- и 7-местных вариантах исполнения салона, но с безальтернативным передним приводом.

VGV U70 Pro получит 143-сильный 1,5-литровый бензиновый турбомотор с крутящим моментом 215 Нм — двигатель сочетается с 6-ступенчатыми «механикой» и «автоматом». Для U75 Plus заявлен 199-сильный 2,0-литровый двигатель (385 Нм) с наддувом, который агрегатируется только с 8-диапазонной АКП. Отличительной чертой U75 Plus стала многорычажная задняя подвеска — модели U70 Pro она не положена.

Фото: VGV

Оба SUV доработаны для российского рынка: U70 Pro получил 141 новый компонент, а U75 Plus — 169. Китайцы перенастроили подвеску, двигатели (моторы адаптированы под бензин АИ-92) и «автоматы», улучшили шумоизоляцию, русифицировали мультимедиа, внедрили расширенный «зимний пакет» (подогрев передних сидений, внешних зеркал, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя и руля). В топовых комплектациях доступен подогрев задних сидений, панорамная крыша и люк с электроприводом, сервоприводы регулировки кресла водителя и двери багажника, а также богатый набор электронных ассистентов.

Новая марка позиционирует свои кроссоверы как «автомобили сегмента D по цене моделей класса B», однако пока ни цены машин, ни сроки начала их продаж в России не названы. По неподтвержденной информации, которая имеется у портала «АвтоВзгляд», VGV дебютирует в нашей стране в мае.