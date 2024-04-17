В этом году россияне тратят на покупку новых авто рекордные суммы

С начала 2024 года российский авторынок месяц за месяцем обновляет финансовые рекорды. В феврале автопроизводители увеличили выручку более чем на треть относительно января, а в марте — на 42% относительно февраля.

Как следует из совместного исследования компании «Открытие авто» и агентства «Автостат», в первый месяц весны в России на приобретение новых ТС было потрачено 496,2 млрд. рублей — это самые крупные расходы, которые превзошли прежний рекорд декабря 2023 года, когда на покупку машин у наших сограждан ушло 384,7 млрд. рублей. Большая часть — 67,6% или 335,3 млрд. рублей — была потрачена на автомобили массового сегмента, а на премиальные модели ушло 32,4% (160,9 млрд. руб.) средств.

Свой рекорд установили китайские марки, которые за март пристроили 84,1 тыс. автомобилей (62,2% рынка) и принесли своим автопроизводителям рекордную выручку в 308,5 млрд. рублей. В ТОП-3 самых «выгодных» брендов вошли европейские (61,6 млрд. рублей при доле в финансовой емкости рынка 12,4%) и российские (57,5 млрд. рублей с долей 11,6%) компании.