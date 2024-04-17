Скандальный маркетплейс Wildberries начал торговать автомобилями

Популярная у наших граждан онлайн-площадка Wildberries, в последние годы неоднократно становившаяся объектом претензий как со стороны клиентов, так и со стороны партнеров и даже надзорных органов. осваивает новую нишу. С апреля на маркетплейсе можно будет покупать автомобили.

Покупатели могут рискнуть, если им не хватает адреналина

Первой компанией, осмелившейся выставить свои машины на продажу в этом онлайн-сервисе, стала Chery. Китайский бренд с 18 апреля представил на платформе онлайн-ритейлера полный модельный ряд, представленный в России. Как отмечает компания, покупка оформляется по полной предоплате с привязанной к профилю клиента банковской карты.

Официальный онлайн-дилер Chery — «Деливери кар» — после этого свяжется с клиентом для уточнения всех деталей, а договор купли-продажи будет подписан перед выдачей автомобиля. Место доставки машины согласуют между собой покупатель и дилер.

Новая возможность покупки автомобиля через Wildberries на старте сервиса будет доступна в Москве, Казани, Московской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Впоследствии география онлайн-продаж Chery через этот маркетплейс будет расширена и на другие регионы России.