Livan представил в России недорогую версию кроссовера X3 Pro

В 2023 году в России начались официальные продажи китайских автомобилей Livan, первенцем которой на нашем рынке стал компактный кроссовер Livan X3 Pro. Спустя год модель получила весьма бюджетную версию.

Автомобиль в комплектации Comfort стоит 1 672 000 рублей против 1 889 900 рублей за топовую Luxury. При этом удешевить кроссовер удалось, судя по сравнению прайс-листов, только за счет отказа от обогрева сидений — других отличий между двумя вариантами нет. При этом словно в качестве компенсации за урезанное оснащение, «бюджетник» получил интерьер, оформленный в контрастных цветах.

В остальном, повторим, различий нет. Оба Livan X3 Pro в исполнении для России комплектуется 1,5-литровым мотором на 103 л. с. и 142 Нм в сочетании с вариатором и передним приводом. В списке опций кондиционер, круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, камера заднего вида и парктроники, мультимедиа и комплекс электронных систем безопасности.