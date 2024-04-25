FAW показала салон нового лифтбэка Bestune B70 для России

В 2024 году на российском рынке появится FAW Bestune B70. Новое поколение лифтбэка автопроизводитель потихоньку продвигает, раскрывая время от времени отдельные элементы модели.

Доминантой интерьера новинки станет общий блок дисплеев на передней панели, объединяющий 7-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый экран мультимедиа. Судя по первому снимку, число физических элементов управления, увы, сведено к минимуму. Зато на центральном тоннеле появится массивный усилитель, отделяющий переднего пассажира от консоли.

В оснащение войдут беспроводная зарядка с противоскользящим покрытием, несколько USB-разъемов, подстаканники, ниши для хранения вещей и отделения для зонтов в передних дверях, которые встречаются обычно в дорогих автомобилях. Детальная информация о новом поколении машины китайцы раскроют позже. Премьера лифтбэка Bestune B70 в России запланирована на лето 2024 года.