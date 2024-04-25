FAW показала салон нового лифтбэка Bestune B70 для России

Доминантой интерьера новинки станет общий блок дисплеев на передней панели, объединяющий 7-дюймовую цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый экран мультимедиа. Судя по первому снимку, число физических элементов управления, увы, сведено к минимуму. Зато на центральном тоннеле появится массивный усилитель, отделяющий переднего пассажира от консоли.
В оснащение войдут беспроводная зарядка с противоскользящим покрытием, несколько USB-разъемов, подстаканники, ниши для хранения вещей и отделения для зонтов в передних дверях, которые встречаются обычно в дорогих автомобилях. Детальная информация о новом поколении машины китайцы раскроют позже. Премьера лифтбэка Bestune B70 в России запланирована на лето 2024 года.