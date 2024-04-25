Пекинский автосалон-2024: чем удивит россиян китайский Exlantix в этом году

Пекинский автосалон-2024 — это электровыставка, где ключевую роль на каждом стенде занимают «электрички» и «гибриды». Среди тысячи выставленных машин немало интересного, но некоторые модели интересуют нас особенно — ведь их совсем скоро привезут и в Россию. Например, новый Exlantix ES. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Новое четырехдверное купе Exlantix ES будет представлено в России уже скоро, можно сказать — на днях. Портал «АвтоВзгляд» уже видел машину, которая проходит предварительные испытания в Москве, а сегодня в Пекине были окончательно раскрыты все детали.

Автомобиль предложат потенциальному клиенту с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт·ч, обеспечивающей запас хода в 530 км. Так же здесь имеется система рекуперации и возможность быстрого восполнения заряда с 30 до 80% всего за 15 минут при использовании станций типа Fast Charge и Ultra Charge.

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Exlantix ES способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды благодаря двум элетромоторам суммарной мощностью 480 л.с., выдающими 660Нм крутящего момента. Особый комфорт и управляемость обеспечивается за счет полного привода и пневматической подвески IAS.

— Мы ставили своей целью вывести на российский рынок не просто новый бренд, но представить автомобили, которые будут сочетать передовые технологии, комфорт и безопасность с вектором на устойчивое развитие. Первая модель ES сконструирована на инновационной платформе E0X, технологии которой позволили инженерам реализовать потенциал современного электрического автомобиля в полной мере, — подчеркнул в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» директор бренда Exlantix — в России г-н Гу Шуай.

Старт продаж модели на российском рынке запланирован на лето этого года.