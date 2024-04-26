АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили

Российский авторынок растет, а вместе с ним растут и цены на новые машины. В ближайшее время прайс-листы скорректирует и АВТОВАЗ. Естественно, в сторону увеличения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского автогиганта Максима Соколова, пересмотр цен на новые LADA ожидается в мае. Обещано, что стоимость вырастет меньше инфляции, накопленной за текущий период 2024 года.

— Себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски. И из-за этого, соответственно, и АВТОВАЗ и наши поставщики компонентной базы вынуждены применять сложные логистические и финансовые цепочки. И все это создает предпосылки для пересмотра цен", — заявил Максим Соколов.

Наиболее вероятно, что это не последнее подорожание автомобилей в этом году. Ранее все тот же глава АВТОВАЗа призвал в течение года повысить ставку утильсбора на машины с двигателем от одного до двух литров сразу до 550 тысяч рублей.