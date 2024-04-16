Не только утильсбор виноват: эксперты назвали причины высоких цен на авто

Приобретение нового автомобиля сегодня — занятие для богатых. О чем можно говорить, если LADA Grantaв приличной комплектации стоит далеко за миллион рубликов, а Vesta — от полутора, но ближе к двум? Общественное мнение убеждено, что дело исключительно в жадности отечественного купца и дефиците государственного бюджета. Однако есть и альтернативное, куда более конструктивное мнение. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Чтобы прямо сейчас приобрести новый автомобиль, надо либо добиться существенного повышения зарплаты, либо продать бабушкино наследство. Иного пути к желанной покупке в 95% случаев не проглядывается: изначально высокая цена свежего ТС добирается до потолка за счет чудовищной кредитной ставки.

На любимые россиянами вопросы из серии «что делать» — ответ один: работать и латать имеющийся транспорт, приглядывая варианты на доске бесплатных объявлений в сегменте «вторичка». Потому что на вопрос «кто виноват» есть вполне точный ответ, не терпящий иносказаний.

Резкий и, на первый взгляд, необоснованный рост изначальной стоимости нового авто связан не только с финансовой и политической ситуации в России, но и с глобальными пертурбациями на рынках по всему миру. Предприниматель Ярослав Милославский, работающий в направлении пресловутого параллельного импорта с 2022 года, заявил порталу «АвтоВзгляд», что ценники на транспортные средства увеличиваются повсеместно:

Фото globallookpress.com

— Машины подорожали во всем мире. Так, например, Toyota Land Cruiser Prado в не самой богатой, но нормальный комплектации TXL, в декабре 2022-го в ОАЭ мы покупали по 46 000 долларов за штуку. Но уже через год, в конце 2023-го, точно такая же машина у того же продавца стоила 59 000 USD. Называя вещи своими именами, «Прадик» за год подорожал на 25%. И это общая тенденция, повторю, для всего мира. Даже если посмотреть американские сайты — любимая у нас «Камри» в нормальной комплектации обойдется в 35 000 долларов.

Все истории, что в США можно купить нормальную машину за 20 000 USD — в пользу бедных, нельзя уже там приобрести приличный автомобиль за такую сумму. Или это будет «биток», притом в состоянии «тоталь», который в нашей классификации уже не подлежит ремонту, либо какой-то обман, которого в Америке, к слову, тоже немало. Так что ждать снижения цен не стоит, а утильсбор, который у нас постоянно растет, лишь один из элементов общего тренда, — утверждает наш эксперт.

Беспросветная картина может изменится лишь к осени, когда Центрабанк, по всей видимости, все же начнет снижать ключевую ставку и позволит чуть большему числу россиян воспользоваться кредитными инструментами. Однако это произойдет только в том случае, если ситуация останется стабильной и в рамках общего плана регулятора, во что не слишком верится с учетом последних 3-4 лет. Чуда ждать не стоит, так что предстоит чудить самостоятельно. Увы...