Пикап Oting Palaso приехал в Россию

Китайская компания Sinomach Automobile, которая начала осваивать наш авторынок с сегмента легковушек, привезла в страну новую модель — пикап Oting Palaso. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве бренда, его продажи стартуют в сентябре.

Пока «грузовичок», который порталу «АвтоВзгляд» встретился на парковке российского представительства марки, представлен под маркой Dongfeng (как Dongfeng Palaso), но в салонах отечественных дилеров он должен появиться уже как Oting. Новинка представляет собой китайский вариант внедорожника Nissan Navara — в Поднебесной ее выпуск налажен на совместном предприятии Dongfeng Nissan.

Ожидается, что «российский» Oting Palaso (если для модели не зарегистрируют торговую марку на кириллице) получит те же агрегаты, что внедорожник «Паладин»: 2-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi 4K31 мощностью 218 л.с. и крутящим моментом в 360 Нм и с 8-ступенчатый «автомат» ZF. Привод — жестко подключаемый полный, с понижающей передачей и тремя блокировками дифференциалов.

Российские продажи Oting Palaso должны начаться в третьем квартале 2024 года — ориентировочно в сентябре. Но помимо этой модели, как выяснил портал «АвтоВзгляд», для нас готовят еще пару новинок — два кроссовера, которые станут условной альтернативой Nissan Juke и Qashqai (в исполнениях для китайского рынка). Если все пойдет по плану, то обе модели дебютируют в РФ до конца этого года, но подробности о них пока не раскрываются.