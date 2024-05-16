В России начались продажи нового кроссовера Haval H3

На российский рынок вышел еще один китайский SUV. Компания Haval открыла продажи модели H3, которую производитель называет «промежуточной» между городским кроссовером и полноценным внедорожником.

Автомобиль построен на общей с Haval Jolion и Dargo платформе L.E.M.O.N., а в движение его приводит 1,5-литровый турбомотор, агрегатированный с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Для переднеприводной версии предусмотрен двигатель мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 210 Нм, а для полноприводной — 177-сильный с крутящим моментом 270 Нм.

Фото: Haval

В оснащение Haval H3 вошли полный «зимний пакет», сиденья с памятью настроек, камеры кругового обзора спереди, аудиосистема с 16-ю динамиками, панорамная крыша, а также широкий набор электронный ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль, помощника удержания в полосе движения, функцию проекции «прозрачный капот» и многое другое.

Переднеприводный кроссовер в исполнении Premium предлагается по цене от 2 599 000 рублей, в более богатой версии Tech+ — от 2 849 000. Что же касается H3 со всеми ведущими колесами, то он доступен только в комплектации Tech+: за такие машины просят от 3 099 000 целковых.