SsangYong может вернуться в Россию под новым именем

Череду майской регистрации торговых знаков в России дополнила компания KG Mobility из Южной Кореи. Напомним, что под этим именем теперь существует автомобильный бренд SsangYong.

KG Mobility закрепила за собой наименования Trevizo, Purion, Charis, Digniti, Westtor и Fidelity. Все эти торговые марки зарегистрированы в классе автомобилей, хотя официально о возвращении на российский рынок SsangYong или дебюте самой KG Mobility не сообщалось.

Отметим, что сам по себе факт оформления торговых знаков ничего не означает. Автомобильные компании нередко регистрируют марки просто так — на всякий случай. Причем такая практика распространена не только в России, но и в других странах. Ведь никаких обязательств по запуску брендов или моделей сей юридический процесс не налагает.

Напомним, что на этой неделе компания «Автомобильные технологии», наладившая сборку кроссоверов Citroёn в Калуге, зарегистрировала новый торговый знак Rosva Motors. А на прошлой — сразу два патента оформила Chery.