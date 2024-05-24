Россияне стали покупать меньше премиальных автомобилей

Установить очередной финансовый рекорд российский рынок новых автомобилей в апреле не смог. Продажи снизились, а вместе с ними, что логично, снизились и расходы граждан на покупку транспортных средств.

Как следует из результатов совместного исследования компании «Открытие авто» и агентства «Автостат», за минувший месяц россияне потратили на новые ТС 431,3 млрд. рублей. Это в два с лишним раза больше, чем в апреле 2023-го, но на 13,1% меньше, чем в марте 2024-го, когда был установлен исторический рекорд финансовой емкости отечественного авторынка.

Большую часть средств — 69,9% или 301,3 млрд. рублей — наши сограждане внесли в кассы дилеров за автомобили массового сегмента, в то время как на премиальные модели ушло 30,1% (130 млрд. руб.). Как отмечают аналитики, в апреле сократились продажи и автопремиума (на 18,4%), и бюджетных авто (на 4,7%).

Лидируют по-прежнему китайские марки, которые в прошлом месяце заняли 61% рынка и принесли своим компаниям выручку в 263,4 млрд. рублей. В ТОП-3 самых «прибыльных» брендов вошли российские (62,1 млрд. рублей при доле в финансовой емкости рынка 14,4%) и европейские (55,3 млрд. рублей с долей 12,8%) марки. Отечественные же единственные показали рост в минувшем месяце, что и позволило российскому автопрому обойти европейский по итогам продаж.

Ситуацию эксперты объясняют как снижением объема реализации новых легковых машин на 6,5% относительно марта, так и уменьшением средневзвешенной цены автомобиля (на 7%) в связи с изменением структуры рынка.

— Во-первых, по сравнению с мартом выросли продажи автомобилей отечественных марок, особенно В-класса, в котором доминирует LADA. Во-вторых, за прошедший месяц снизились объемы реализации иномарок, причем в большей степени тех брендов, продукция которых поставляется в Россию альтернативным путем, — подчеркнул исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.