В России стартовали продажи отечественного пикапа Ambertruck Work

Как и прочие машины Ambertruck (средние и тяжелые грузовики), новинка представляет собой модель JMC с шильдиками отечественного бренда: ее прародитель — пикап Yuhu, также известный как Vigus. Грузовичок при длине 5345 мм, ширине 1828 мм, высоте 1782 мм и колесной базе 3085 мм имеет квадратный грузовой отсек (1475 мм), в котором можно увезти до 872 кг поклажи. «Амбертрак» доступен в России только с двухрядной кабиной, в единственной версии и в одной комплектации.

Покупателям Work предлагается с 2,5-литровым турбодизелем мощностью 128 л.с. и крутящим моментом 310 Нм, 5-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. В оснащение входят пара фронтальных подушек безопасности, мультимедиа с 10-дюймовым экраном, электростеклоподъемники, задний парктроник, кондиционер, ESP, а также штатный предпусковой подогреватель.

Приобрести Ambertruck Work в период с 10 июня по 31 июля можно по специальной цене в 2 599 000 рублей. Правда, действует она лишь на те пикапы, что сошли с конвейера в 2023 году. Автомобили текущего года выпуска, по данным наших коллег из «Авторевю», будут стоить от 2 999 000 целковых. Но когда они появятся в продаже, пока неизвестно.