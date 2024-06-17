Geely выпустила очень простой и дешевый Coolray

Кроссовер Geely Coolray, который на российском рынке представлен аж в двух вариантах под двумя брендами, у себя на родине получил новую версию. В КНР появилось исполнение Super Edition: оно позиционируется как недорогой и максимальной простой автомобиль для молодежи.

Китайский автопроизводитель, чтобы сохранить на рынке два поколения кроссовера, решил развести их по разным аудиториям за счет разницы в технологиях. Актуальный Coolray с турбомотором, современными коробками передач и богатым оснащением будет флагманом модели, а версия Super Edition на базе дорестайлингового SUV получит атмосферный мотор, механическую коробку передач или вариатор, а также упрощенный салон.

Geely Coolray Super Edition оснастят 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 127 л.с. и крутящим моментом 152 Нм в связке с 5-ступенчатой «механикой» или вариатором с имитацией 8 передач. Привод — только передний. В интерьере будут упрощенные сиденья, аналоговая панель приборов, мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и меньше опций. Стоимость новой версии не названа, поскольку ее продажи в Поднебесной стартуют только в июле.

Напомним, в России тоже можно купить два исполнения модели. Белорусский завод «Белджи» выпускает дорестайлинговый вариант кроссовера под названием Belgee X50, а обновленный автомобиль продается под основной маркой как Geely Coolray.