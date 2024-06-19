В России стартовали продажи флагманского Tank 500 Blacktrail

Как портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно писал, визуально внедорожник в исполнении Blacktrail отличается от «обычных» Tank 500 в первую очередь черным декором кузова — у такой машины даже фары в тонировке. Кроме того, у нее запасное колесо расположено не под днищем, а на дверце багажника. Освободившееся же место «отдали» дополнительному топливному баку, вмещающему 50 литров. Благодаря этому автономность «проходимца» выросла до 1100 км.

Впрочем, этим список особенностей Tank 500 Blacktrail не ограничивается. Модель в новой версии оснащается 3,0-литровым турбомотором V6 на 354 л.с. и 500 Нм, агрегатированным с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Это — самая мощная модификация внедорожника.

По уровню оснащения исполнение Blacktrail идентично версии Premium, которая до сегодняшнего дня была топовой. Но стоит новичок на 600 тысяч рублей больше — 7 699 000 целковых.