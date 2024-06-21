Спрос на «серые» машины в России пошел на спад

Доля автомобилей, ввезенных в Россию по неофициальным каналам, снижается на протяжении нескольких месяцев. В мае этот сегмент впервые за последнее время опустился ниже отметки в 10% от всех продаж новых легковушек на отечественном рынке.

За последний месяц весны, по данным банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог», в России было зарегистрировано 134 657 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, из которых только 8,5% составляют «серые» машины. Доля поставок по неофициальным каналам существенно сократилась — для сравнения: в апреле на такие авто приходилось 11%.

При этом в «серых» поставках наращивают долю китайские марки — она выросла с 36% до 40%, опередив показатели японских (20%) и немецких (17%) брендов. Среди автопроизводителей лидером в мае стал Geely (13% от всей регистраций авто, ввезенных по альтернативным каналам). В первую пятерку также вошли Li Xiang (9%), Toyota (8%), Hyundai (7%) и BMW (7%). Если же говорить о моделях, то наибольшим спросом пользуются Geely Monjaro (13% от всего объема регистраций), Li Xiang L7 (5%), Li Xiang L9 (4%), Kia Sportage (3%) и Hyundai Tucson (3%).

— Продажи автомобилей, поступивших в страну по каналам параллельного импорта, продолжают снижаться. В дальнейшем этот спад будет усиливаться главным образом вследствие ужесточения законодательства, — отметил генеральный директор компании «Автомаркетолог» Олег Мосеев, комментируя ситуацию.