Седан Geely Emgrand подешевел после рестайлинга

Для России седан Geely Emgrand текущего поколения пока в новинку, а у себя на родине модель уже претерпела обновление — китайцы презентовали автомобиль 2025 модельного года. И, что любопытно, легкий рестайлинг не повлек повышение цен, напротив — прайс на топовую версию даже снизился.

Обновленный Emgrand имеет длину 4638 мм, ширину 1822 мм и высоту 1460 мм при колесной базе 2650 мм. Автомобиль сохранил нынешний 126-сильный 1,5-литровый бензиновый мотор, который по-прежнему сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором с восемью виртуальными ступенями.

Визуально модель 2025 года можно опознать по решетке радиатора с вертикальными ламелями, а также L-образным вставкам в нижней части переднего бампера. Сзади освежились фонари, которые стали темнее, а кроме того седан обзавелся новым вариантом фирменной эмблемы.

Интерьер же не поменялся вовсе — разве что появился вариант с оранжевым цветом в оформлении. Остались 12,3-дюймовая цифровая панель приборов и аналогичный по диагонали экран мультимедиа, которую актуализировали до новой версии Galaxy OS. Еще, кстати, китайцы обновили софт бортового компьютера.

Фото: Geely

В КНР базовая версия модели стоит 69 900 юаней (около 840 тысяч рублей), а топовая — 88 900 юаней (порядка 1,07 млн. рублей), тогда как ранее флагманский Geely Emgrand обходился покупателям в 129 800 юаней (1,5 млн. рублей).

Сроки начала продаж модернизированного автомобиля в России не названы. Нынешняя же версия предлагается по цене от 2 009 990 рублей (без учета спецпредложений). А что собой представляет единственный седан в отечественной линейке Geely, портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.