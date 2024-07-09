На параллельный импорт никто изначально не возлагал больших надежд — понятное дело, машины без гарантии от производителя, неадаптированные к российским условиям эксплуатации, да еще и непомерно дорогие не могли внести существенный вклад в поддержание рынка. Тем не менее, «серые» авто все же продаются. Хотя уже не так активно, как поначалу. А вскоре этот сегмент и вовсе рискует исчезнуть.

На пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры», на которой побывал и портал «АвтоВзгляд», президент РОАД Алексей Подщеколдин поделился статистикой продаж по итогам первой половины 2024 года. Так, по его данным, на сегмент «серого» импорта в структуре рынка новых машин приходится 8% — наши сограждане купили в январе-июне 58 990 «неофициальных» авто.

По прогнозу РОАД, за весь 2024-й автомобильные дилеры продадут порядка 125 000 «параллельных» машин. А это — на 27% меньше, чем в 2023-м, когда из шоу-румов дилеров выехало 171 080 легковушек. Всему виной, очевидно, не только валютные колебания, но и действия российских властей, которые потихоньку «закручивают гайки».

Фото: globallookpress.com

Официально параллельный импорт продлили на 2025 год, о чем в ходе ПМЭФ заявил вице-премьер России Денис Мантуров. Однако ранее правительство изменило правила ввоза автомобилей в нашу страну — с 1 апреля сумма обязательных сборов ощутимо выросла, и экономического смысла в реализации «серых» машин почти не осталось. И это, как мы видим по статистике, сразу же отразилось на продажах.

Можно предположить, что «серый» импорт не «схлопнется» окончательно: в Россию наверняка продолжат заводить дорогие машины — в том числе китайские электромобили (Zeekr, Avatr и прочие «гаджеты на колесах»). Кстати сказать, сегодня на «батарейные» авто приходится 1,3% продаж. И как сказал г-н Подщеколдин, «на данный момент они не определяют наш рынок, это просто хороший стартап».

Впрочем, у этого «стартапа» есть все шансы установить по итогам 2024 года в России новый рекорд. За первые шесть месяцев наши сограждане приобрели уже 10 340 электромобилей без пробега, притом что за весь 2023-й дилеры реализовали 14 089 машин.