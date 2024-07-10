Кроссовер Exeed RX готовится к первому обновлению

Китайские автопроизводители часто и быстро проводят обновления своих моделей, а потому Exeed RX, вставший на конвейер только в 2023 году, уже готовится к первому рестайлингу. Информации о посвежевшем SUV пока немного, хотя кое-что уже известно. К тому же есть несколько «шпионских» фотографий, раскрывающих экстерьер будущей новинки.

Сначала в базе Минпрома КНР появилась первая техническая информация об обновленном Exeed RX, затем закамуфлированные автомобили стали попадаться на улицах, а сейчас в китайских соцсетях обнародовали снимки машины безо всякой маскировки. И судя по этим фотографиям, главным новшеством в экстерьере станет радиаторная решетка с паттерном из ромбовидных элементов. В задней же части, не считая малозаметных деталей, изменения сводятся к форме спойлера.

Интерьер пока не рассекречен, равно как и подробная спецификация. Однако по предварительным данным, кроссовер получит 260-сильный 2,0-литровый бензиновый турбомотор, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Сроки премьеры модернизированного Exeed RX даже в Китае неизвестны, не говоря уже о России. Но, очевидно, нам придется ждать еще долго. Что же касается нынешней версии модели, то ее отечественные дилеры предлагают по цене от 5 150 000 рублей.