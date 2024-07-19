Всего-то 850 млн. рублей: в России продают 1500-сильный Bugatti Divo

Автомобили Bugatti выпускаются лимитированным тиражом и стоят очень дорого, поскольку являются коллекционными. И одна такая эксклюзивная машина — купе Divo — продают в России. Это — экземпляр из ограниченной 40 единицами серии, созданной в честь французского гонщика Альберта Диво.

Гиперкар построен на базе Chiron с особым кузовом в стиле классического Bugatti Type 57SC Atlantic и футуристичного Vision Gran Turismo, а вот салон Divo отличается от внутреннего убранства исходной модели только более дорогим декором. У купе более жесткие пружины и другие амортизаторы, урезанная шумоизоляция, более легкая аудиосистема и ликвидированные емкости для мелочей, что позволило снизить массу машины относительно Chiron Sport на 35 кг.

В нашей стране уникальный гиперкар 2021 года выпуска с пробегом 80 км предлагают за 850 000 000 рублей. Как отмечает продавец, цена указана «с учетом оплаты полной пошлины в России на вас и утилизационного сбора». Но покупкой огромные расходы владельца Divo не ограничатся, поскольку машина имеет 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач и полный привод — транспортный налог на 1500-сильный гиперкар в Москве составит 225 000 рублей в год.