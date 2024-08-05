Продажи новых автомобилей в России выросли на 42%

Комитет автопроизводителей АЕБ подвел итоги июльских продаж. По его данным, в прошлом месяце дилеры реализовали 123 217 легковых и легких коммерческих автомобилей. Если же учитывать и «серые» поставки, то с ними рынок достиг 138 951 ед.

По сравнению с июлем 2023-го в июле 2024-го продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей увеличились на 42%. А если смотреть суммарный результат с начала года — то есть за первые семь месяцев — то на 68%. И как отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, рынок продолжает расти, его «потенциал сохраняется» — даже несмотря на замедление динамики.

Кроме того, он обратил особое внимание на то, что доля автомобилей, ввезенных по «серым» схемам, становится «несущественной». По его словам, рынок разворачивается в сторону официальных импортеров и производителей, но дальше сегмент импортных машин (очевидно, уже не только «серых», но и вполне себе «белых») будет сокращаться. Во многом — из-за ощутимого повышения ставок утильсбора, намеченного на осень.

— Здесь важным является постоянный и открытый диалог с представителями индустрии, целью которого может быть снижение потенциальных рисков негативного влияния на рынок повышения утилизационного сбора, в частности, вероятного повышения цен для конечных покупателей, сокращения предложений на рынке и пр. В этой связи, вероятно, потребуются дополнительные меры поддержки спроса, учитывая также недавнее повышение ключевой ставки Центральным Банком, что делает менее доступными кредиты на покупку автомобилей, — сказал г-н Калицев.