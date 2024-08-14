Названы сроки начала российских продаж нового Changan CS75 Plus

Буквально накануне компания Changan анонсировала в своих социальных сетях запуск нового Changan CS75 Plus, а сегодня стало известно, когда именно кроссовер поступит в дилерские шоу-румы. Продажи модели, сменившей генерацию, начнутся в сентябре-октябре.

О том, что Changan откроет продажи нового CS75 Plus осенью, сообщает «Российская газета», ссылаясь на собственные источники в дилерском сообществе. Там нашим коллегам рассказали, что автомобиль предложат в переднеприводном варианте и с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin. При этом модель адаптируют к местным условиям эксплуатации: проведут русификацию мультимедиа-системы и внедрят обогрев передних кресел.

Двигателей, судя по всему, будет доступно два — как и за границей. В моторную гамму войдут бензиновые агрегаты на 1,5 и 2 литра, развивающие 188 и 233 л.с. соответственно. О гибридной модификации речи пока не идет. Впрочем, не исключено, что ее предложат позже.

Остальные подробности — в частности, об оснащении и ценах новинки — раскроют ближе к запуску: то есть в сентябре-октябре. Сейчас приобрести Changan CS75 Plus можно по цене от 2 849 000 рублей. Кроссовер предлагается в единственной модификации со 167-сильным мотором и 6-ступенчатой АКП и одной комплектации.