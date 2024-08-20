Почему белорусы отказываются от подержанных машин и скупают новые Geely Emgrand

На дорогах республики Беларусь, где еще совсем недавно сложно было встретить даже японскую машину — сплошь «европейки» — появилось огромное количество китайских седанов Geely Emgrand, которые производятся на местном заводе в Борисове. Однако причина внезапной любви белорусов к творению китайского автопрома кроется далеко не в самой машине. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

А у нас — АВТОВАЗ: с таким предложением в России на Geely Emgrand стояли очереди

Удивительное — рядом: белорусы, которые со сложно скрываемым скепсисом еще совсем недавно смотрели на любые авто, кроме европейских, массово пересаживаются на Geely. На «китайца»! Просто прокатившись по дорогам братской республики, можно встретить сотни свежих седанов, причем не только в Минске или в Бресте, крупных и богатых городах, но и в глубинке, где еще пару лет назад балом правили подержанные минивэны из Германии и Франции. В чем причина столь массовой смены приоритетов? Неужто китайский седан домашнего производства настолько хорош?

У Geely Emgrand множество недостатков: машина шумная, вялая, да и подвеска — не бог весть. Цена — тоже не сахар: в РБ новый автомобиль обойдется не менее чем в 57 600 местных рублей, что в российских ценах составляет 1 728 000 руб.

Более 19 000 долларов, что для всех нас — немалая цена, за которую еще совсем недавно можно было притащить из соседних стран приличный Volkswagen, Peugeot или даже BMW. Но есть одна весьма серьезная оговорка, которая и стала причиной масштабного перехода белорусских водителей на продукцию из Борисова.

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Дело в том, что на покупку ТС местного производства в Белоруссии есть специальные кредитные программы, компенсирующие все без исключения недостатки самого автомобиля. Так, на кроссоверы X50 и X70 действует ставка 7,88% годовых на три года при первоначальном взносе 40% и 25% соответственно. После 36 месяцев ставка возрастет, но к тому моменту можно и выплатить весь заем.

Но на седан Geely Emgrand действуют еще более интересные предложения. Во-первых, первоначальный взнос — всего 10%. Иными словами, платим 170 000 рублей и забираем авто. Дальше — больше: ставка по кредиту составляет уже 5,98% годовых на те же три года.

Иными словами, в случае с продукцией завода «Белджи», становится просто выгоднее купить новый автомобиль, чем поддерживать и содержать старый. Наверняка такие предложения, будь они в России, так же бы вызвали шквальный спрос на белорусские автомобили, но кто же такое позволит, когда у нас — АВТОВАЗ?