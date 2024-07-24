В России начались продажи белорусского кроссовера Belgee X70

Белорусский завод Belgee, выпускающий машины марки Geely под собственным брендом, объявил о выходе на российский рынок кроссовера X70 и назвал цены на новинку рынка.

Автомобиль доступен с единственным 1,5-литровым бензиновым турбомотором, агрегатированным с 6-ступенчатым «автоматом» у переднеприводной версии или 7-диапазонным «роботом» у варианта со всеми ведущими колесами.

Мощность силового агрегата первого SUV составляет 150 л.с., а двигатель второго выдает 177 «лошадок». Этот мотор сочетается с 48-вольтовой системой «мягкого» гибрида, снижающей расход топлива и увеличивающей крутящий момент.

Автомобиль предложен в четырех комплектациях — Active, Style, Prestige и Prestige+ — в оснащение которых входят 7-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, аудиосистема с шестью динамиками, камера заднего вида, по два USB-слота спереди и сзади, розетка на 12 В спереди, а также ряд другого оборудования.

Прайсы Belgee X70 начинаются от 2 599 990 рублей, а с учетом спецпредложений — от 2 149 990 рублей, тогда как Geely Atlas Pro с учетом скидок взять минимум за 2 233 990 руб.